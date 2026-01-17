закрыть
17 января 2026, суббота
Сергей Тихановский вместе с детьми переехал в США

  • 17.01.2026, 17:07
  • 9,708
Сергей Тихановский вместе с детьми переехал в США
Фото: Наша Ніва

Офис Тихановской прокомментировал эту информацию.

Белорусский режиссер Андрей Курейчик в стриме рассказал, что бывший политзаключенный Сергей Тихановский сейчас учится в США и их со Светланой дети живут там вместе с ним.

«Учится Сергей в Майами. Забрал туда детей, они пошли в школу», — заявил Курейчик.

Светлана Тихановская кратко прокомментировала слова Курейчика:

«Сергей действительно находится в США, обучается на курсах английского языка. А по детям я не даю комментариев из соображений безопасности», — сказала она «Зеркало».

Позднее советник Тихановской Денис Кучинский привел ее более подробный комментарий:

«Нет, дети не переехали в США, а находятся там временно. В настоящий момент мы решаем вопросы с безопасностью и организацией работы офиса. Поэтому мы в семье приняли решение, что пока дети будут находиться с папой. Он сейчас изучает английский язык и продолжает свою активность в США. При этом мой график официальных визитов и встреч вы знаете, а Сергей не видел долго детей и сейчас может проводить с ними достаточно времени», — привел слова Тихановской Кучинский.

У Тихановских двое детей — сын Корней и дочь Агния.

