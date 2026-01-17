Это самый симпатичный спорткар, который вы когда-либо видели

Это самый симпатичный спорткар, который вы когда-либо видели1
17.01.2026
Творчество и дизайн могут полностью изменить восприятие автомобиля.
Японская компания по тюнингу авто Rocket Bunny показала удивительный проект — они превратили крошечный Suzuki Twin в миниатюрный спорткар. Несмотря на компактные размеры, автомобиль получил спортивный и агрессивный вид настоящего GT-R, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Кузовный комплект Pocket Bunny R32 GT-R включает новые передние крылья, капот, фары и фирменную гоночную окраску Sunoco. Задние крылья и декоративная панель создают ощущение настоящего багажника с установленным спойлером, а круглые задние фонари повторяют фирменный стиль Nissan GT-R.
Под капотом осталась оригинальная 658-кубовая силовая установка Suzuki Twin мощностью всего 27 л.с., так что никакого супердвигателя под крышкой нет. Тем не менее внешний вид автомобиля впечатляет и превращает скромный городской автомобиль в настоящую мини-спорткар.
Прототип был представлен на Токийском автосалоне, и компания заявила, что его скоро можно будет заказать. По мнению экспертов, такой тюнинг превращает обычную малолитражку в яркий и необычный автомобиль, добавляя радость и стиль даже без существенного увеличения мощности.