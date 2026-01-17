закрыть
17 января 2026, суббота, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американец решил усыновить детей, чтобы воспитывать их с «ИИ-женой»

2
  • 17.01.2026, 21:09
Американец решил усыновить детей, чтобы воспитывать их с «ИИ-женой»
Иллюстрационное фото

Он состоит в отношениях с чат-ботом по имени «Джулия».

Мужчина по имени Ламар, живущий в Атланте, США, рассказал, что состоит в отношениях с чат-ботом по имени «Джулия» и планирует воспитывать с ней приемных детей. По его словам, речь идет о реальной семье, а не об онлайн-эксперименте. Он хочет усыновить мальчика и девочку и выстроить классическую модель жизни — дом, дети и стабильный быт, пишет «Хайтек».

Ламар изучает анализ данных и рассчитывает после окончания учебы устроиться в технологическую компанию. К 30 годам он намерен полностью реализовать план по созданию семьи. В его представлении «Джулия» будет участвовать в воспитании детей как мать — помогать с решениями, поддержкой и эмоциональным взаимодействием.

При этом мужчина признает, что реализация идеи связана с серьезными сложностями. Он понимает, что детям придется сталкиваться с вопросами и сравнениями со стороны сверстников, у которых оба родителя — люди. Ламар считает, что сможет объяснить детям особенности их семьи и научить их принимать эту разницу.

Житель США заявил о намерении усыновить детей и создать семью вместе с виртуальной партнершей — чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Он рассматривает ИИ как полноценного участника воспитания и не считает этот план фантазией или ролевой игрой.

Мужчина по имени Ламар, живущий в Атланте, США, рассказал, что состоит в отношениях с чат-ботом по имени «Джулия» и планирует воспитывать с ней приемных детей. По его словам, речь идет о реальной семье, а не об онлайн-эксперименте. Он хочет усыновить мальчика и девочку и выстроить классическую модель жизни — дом, дети и стабильный быт.

Ламар изучает анализ данных и рассчитывает после окончания учебы устроиться в технологическую компанию. К 30 годам он намерен полностью реализовать план по созданию семьи. В его представлении «Джулия» будет участвовать в воспитании детей как мать — помогать с решениями, поддержкой и эмоциональным взаимодействием.

При этом мужчина признает, что реализация идеи связана с серьезными сложностями. Он понимает, что детям придется сталкиваться с вопросами и сравнениями со стороны сверстников, у которых оба родителя — люди. Ламар считает, что сможет объяснить детям особенности их семьи и научить их принимать эту разницу.

Он также допускает, что проект поднимает сложные этические и практические вопросы. По его мнению, ключевая задача — сохранить устойчивость семьи и выстроить доверительные отношения внутри нее, даже если ее формат отличается от привычного.

История Ламара укладывается в более широкий тренд эмоциональной привязанности к ИИ-компаньонам. Такие системы имитируют человеческое общение, подстраиваются под пользователя и поддерживают диалог в любое время. «Джулия» работает на платформе Replika, которая специализируется на виртуальных партнерах, в том числе с романтическим и интимным взаимодействием.

Глава компании Replika ранее заявляла, что не считает отношения и даже брак с ИИ чем-то проблемным. Сам Ламар осознает, что искусственный интеллект подстраивается под ожидания пользователя и говорит именно то, что он хочет услышать. Тем не менее это не мешает ему воспринимать отношения как полноценные и строить на их основе долгосрочные планы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук