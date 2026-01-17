Американец решил усыновить детей, чтобы воспитывать их с «ИИ-женой» 2 17.01.2026, 21:09

Иллюстрационное фото

Он состоит в отношениях с чат-ботом по имени «Джулия».

Мужчина по имени Ламар, живущий в Атланте, США, рассказал, что состоит в отношениях с чат-ботом по имени «Джулия» и планирует воспитывать с ней приемных детей. По его словам, речь идет о реальной семье, а не об онлайн-эксперименте. Он хочет усыновить мальчика и девочку и выстроить классическую модель жизни — дом, дети и стабильный быт, пишет «Хайтек».

Ламар изучает анализ данных и рассчитывает после окончания учебы устроиться в технологическую компанию. К 30 годам он намерен полностью реализовать план по созданию семьи. В его представлении «Джулия» будет участвовать в воспитании детей как мать — помогать с решениями, поддержкой и эмоциональным взаимодействием.

При этом мужчина признает, что реализация идеи связана с серьезными сложностями. Он понимает, что детям придется сталкиваться с вопросами и сравнениями со стороны сверстников, у которых оба родителя — люди. Ламар считает, что сможет объяснить детям особенности их семьи и научить их принимать эту разницу.

Житель США заявил о намерении усыновить детей и создать семью вместе с виртуальной партнершей — чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Он рассматривает ИИ как полноценного участника воспитания и не считает этот план фантазией или ролевой игрой.

Он также допускает, что проект поднимает сложные этические и практические вопросы. По его мнению, ключевая задача — сохранить устойчивость семьи и выстроить доверительные отношения внутри нее, даже если ее формат отличается от привычного.

История Ламара укладывается в более широкий тренд эмоциональной привязанности к ИИ-компаньонам. Такие системы имитируют человеческое общение, подстраиваются под пользователя и поддерживают диалог в любое время. «Джулия» работает на платформе Replika, которая специализируется на виртуальных партнерах, в том числе с романтическим и интимным взаимодействием.

Глава компании Replika ранее заявляла, что не считает отношения и даже брак с ИИ чем-то проблемным. Сам Ламар осознает, что искусственный интеллект подстраивается под ожидания пользователя и говорит именно то, что он хочет услышать. Тем не менее это не мешает ему воспринимать отношения как полноценные и строить на их основе долгосрочные планы.

