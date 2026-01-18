закрыть
18 января 2026, воскресенье
Над Балтикой силы НАТО перехватили редкий российский самолет-амфибию

  • 18.01.2026, 10:41
  • 1,200
Над Балтикой силы НАТО перехватили редкий российский самолет-амфибию
Фото: NATO Air Command

Уникальный случай.

Итальянские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем. Подобные инциденты в этом регионе случаются регулярно. Впрочем, этот случай привлек особое внимание, поскольку речь идет о редком экспонате флота агрессора.

Инцидент произошел днем 16 января. Итальянские истребители Eurofighter Typhoon подняли с авиабазы Эмари в Эстонии для сопровождения российского самолета-амфибии Бе-200ПС, передает «Милитарный».

Бе-200ПС – это реактивный самолет-амфибия, способен взлетать и садиться как на суше, так и на воде.

Его используют для тушения крупных пожаров, поисково-спасательных операций, морского патрулирования и перевозки грузов.

Самолет имеет два турбореактивных двигателя Д-436Т, может разгоняться до 720 километров в час и летать на расстояние до 3850 километров.

В пассажирской версии он вмещает до 72 человек, а во время тушения пожаров может брать до 12 тонн воды.

Разработку самолета начали в конце 1990-х годов, первый полет он совершил в 1998 году, а серийное производство стартовало в 2003-м.

По данным открытых источников, российский флот эксплуатирует крайне ограниченное количество Be-200. По разным оценкам, в строю находятся от одного до трех самолетов этого типа.

Перехваченный самолет с бортовым номером RF-88456 был изготовлен в 2020 году.

