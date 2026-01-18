закрыть
18 января 2026, воскресенье, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление по поводу угроз Трампа

2
  • 18.01.2026, 18:37
  • 2,050
Восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление по поводу угроз Трампа

Они высказали солидарность с Данией.

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания опубликовали совместное заявление на объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин.

Заявление появилось на сайте немецкого правительства в воскресенье, 18 января.

Страны отметили, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации». В частности, страны выразили свою солидарность и поддержку Дании и народу Гренландии.

«Мы полностью солидарны с Королевством Дания и народом Гренландии. На основе процесса, начатого на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которых мы твердо придерживаемся», — говорится в заявлении.

Кроме этого, страны отметили, что как члены НАТО они стремятся укрепить безопасность в Арктике, а военные учения, проводимые вместе с союзниками, «соответствуют этой необходимости» и «ни для кого не представляют угрозы».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип