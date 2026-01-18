Восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление по поводу угроз Трампа

Восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление по поводу угроз Трампа2
Они высказали солидарность с Данией.
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания опубликовали совместное заявление на объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин.
Заявление появилось на сайте немецкого правительства в воскресенье, 18 января.
Страны отметили, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации». В частности, страны выразили свою солидарность и поддержку Дании и народу Гренландии.
«Мы полностью солидарны с Королевством Дания и народом Гренландии. На основе процесса, начатого на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которых мы твердо придерживаемся», — говорится в заявлении.
Кроме этого, страны отметили, что как члены НАТО они стремятся укрепить безопасность в Арктике, а военные учения, проводимые вместе с союзниками, «соответствуют этой необходимости» и «ни для кого не представляют угрозы».