Восемь стран НАТО опубликовали совместное заявление по поводу угроз Трампа

18.01.2026, 18:37

Они высказали солидарность с Данией.

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания опубликовали совместное заявление на объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин.

Заявление появилось на сайте немецкого правительства в воскресенье, 18 января.

Страны отметили, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации». В частности, страны выразили свою солидарность и поддержку Дании и народу Гренландии.

«Мы полностью солидарны с Королевством Дания и народом Гренландии. На основе процесса, начатого на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которых мы твердо придерживаемся», — говорится в заявлении.

Кроме этого, страны отметили, что как члены НАТО они стремятся укрепить безопасность в Арктике, а военные учения, проводимые вместе с союзниками, «соответствуют этой необходимости» и «ни для кого не представляют угрозы».

