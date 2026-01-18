Как Европа может дать отпор Трампу 4 18.01.2026, 20:10

Есть несколько рычагов влияния.

Евросоюз до сих пор воздерживался от серьёзного ответа на тарифы президента США Дональда Трампа из-за зависимости от американской военной силы, однако угрозы из Вашингтона могут это изменить.

Об этом пишет The Economist в статье о ситуации вокруг Гренландии.

«Дональд Трамп может получить остров и потерять континент», — констатирует автор публикации.

В качестве ответных мер европейцы могли бы прибегнуть к экономическим санкциям и пошлинам. После заявлений Трампа высокопоставленные члены Европейского парламента уже высказали мнение, что торговое соглашение между США и ЕС, заключённое в прошлом году, может не выдержать испытания.

Кроме того, внимание европейцев может быть направлено на американские технологические компании, отмечает издание.

Ещё одним рычагом давления могут стать американские войска и базы на континенте. США будет сложно проецировать военную силу в Африке и на Ближнем Востоке без доступа к европейским базам, таким как, например, Рамштайн.

Так, захват 7 января нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой, зависел от британских аэродромов и баз, подчёркивает The Economist.

Способность США отслеживать и противодействовать угрозам в Арктике зависит от сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией, Норвегией и другими союзниками по НАТО.

