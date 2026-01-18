Как Европа может дать отпор Трампу

Как Европа может дать отпор Трампу4
Есть несколько рычагов влияния.
Евросоюз до сих пор воздерживался от серьёзного ответа на тарифы президента США Дональда Трампа из-за зависимости от американской военной силы, однако угрозы из Вашингтона могут это изменить.
Об этом пишет The Economist в статье о ситуации вокруг Гренландии.
«Дональд Трамп может получить остров и потерять континент», — констатирует автор публикации.
В качестве ответных мер европейцы могли бы прибегнуть к экономическим санкциям и пошлинам. После заявлений Трампа высокопоставленные члены Европейского парламента уже высказали мнение, что торговое соглашение между США и ЕС, заключённое в прошлом году, может не выдержать испытания.
Кроме того, внимание европейцев может быть направлено на американские технологические компании, отмечает издание.
Ещё одним рычагом давления могут стать американские войска и базы на континенте. США будет сложно проецировать военную силу в Африке и на Ближнем Востоке без доступа к европейским базам, таким как, например, Рамштайн.
Так, захват 7 января нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой, зависел от британских аэродромов и баз, подчёркивает The Economist.
Способность США отслеживать и противодействовать угрозам в Арктике зависит от сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией, Норвегией и другими союзниками по НАТО.