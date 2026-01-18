Белорусский синоптик рассказал, отменяется ли потепление 18.01.2026, 20:39

Белорусы отвыкли от холодов.

Неожиданные морозы в Беларуси связаны с приходом снежного циклона «Улли» и последующим понижением температуры, рассказал в эфире госТВ младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков.

«Так и должно быть. Периодически к нам приходят такие циклоны со средиземноморского бассейна, как «Улли» или «Хавьер»», — отметил климатолог. Он напомнил, что сильных морозов до −29 °C в Беларуси не было с февраля 2021 года, поэтому жители могли отвыкнуть от таких холодов.

Несмотря на суровую зиму, Буяков подчеркнул, что это не отменяет глобальное потепление. «Потепление — это не только рост температуры воздуха, оно проявляется и в увеличении межгодовой изменчивости», — пояснил он. Так, за последние годы зимы в Беларуси были очень тёплыми, например, в январе 2023 года в Бресте зафиксировали рекордные +15 °C.

По словам ученого, зимняя температура в наших широтах в основном зависит от направления воздушных масс и наличия снежного покрова. «В этом году серия скандинавских циклонов принесла прохладный воздух, затем южная циркуляция подтянула холодный воздух с севера. Установился снежный покров, произошло прояснение — и началось радиационное выхолаживание местности», — объяснил Буяков.

Он добавил, что при отсутствии снега морозы были бы значительно слабее — около −5…−10 °C. Каждый год уникален, поэтому погода всегда отличается.

