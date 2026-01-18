закрыть
18 января 2026, воскресенье, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте обсудил с Трампом ситуацию по Гренландии

2
  • 18.01.2026, 21:27
  • 1,286
Рютте обсудил с Трампом ситуацию по Гренландии

Генсек НАТО заявил, что продолжит разговор с президентом США в Давосе.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о разговоре с президентом США ональдом Трампом, который касался ситуации вокруг Гренландии.

Об этом Рютте написал в Х.

Разговор состоялся после того, как Трамп пригрозил 10-процентными тарифами европейским странам, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

«Поговорил с президентом США о ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике. Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе в конце этой недели», – написал Рютте.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип