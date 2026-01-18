Рютте обсудил с Трампом ситуацию по Гренландии

Рютте обсудил с Трампом ситуацию по Гренландии2
- 18.01.2026, 21:27
- 1,286
Генсек НАТО заявил, что продолжит разговор с президентом США в Давосе.
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о разговоре с президентом США ональдом Трампом, который касался ситуации вокруг Гренландии.
Об этом Рютте написал в Х.
Разговор состоялся после того, как Трамп пригрозил 10-процентными тарифами европейским странам, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
«Поговорил с президентом США о ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике. Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе в конце этой недели», – написал Рютте.