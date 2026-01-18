закрыть
18 января 2026, воскресенье, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кот проявил актерские способности и покорил сеть

  • 18.01.2026, 21:36
  • 3,116
Кот проявил актерские способности и покорил сеть
Иллюстрационное фото

Идеальная игра на Оскар.

В США мужчина решил воплотить знаменитый актерский прием с выстрелом, указывая характерный жест на своего котика. Четвероногий присоединился к этому вызову, а его игра вызвала восхищение пользователей.

Пушистый реалистично показал, как он упал после мнимого выстрела, а затем посмотрел на хозяина, чтобы тот подтвердил подлинность сцены. Ролик с действиями котика он обнародовал в Reddit.

Видео с поведением пушистого стало популярным — набрало почти 4,5 тыс. реакций и несколько десятков комментариев. На кадрах можно увидеть, что рыжий кот шел по кухне, когда хозяин выставил ладонь жестом в виде пистолета.

огда четвероногий заметил его, то решил подыграть хозяину, когда следующим в кадре было слышно имитацию выстрела. Далее домашний любимец делает вид падения от попадания пули и ложится как будто замертво.

Впоследствии котик через несколько секунд возвращается к владельцу и смотрит на него, пытаясь понять, положительно ли оценил его владелец «актрису». Известно, что ролик был снят в США, но точная дата и конкретная локация остаются неизвестными.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному видео, юзеры выразили восторг от увиденного. Больше всего одобрения получили такие реплики:

«Это — шикарная сцена!»;

«Кот говорит потом: «Ну как я сыграл? Натурально?»;

«Потом четвероногий скажет: "Я сыграл меня, а теперь — накорми меня, человечек!»;

«Какой красивый пушистый актер!»;

«Идеальная игра на Оскар».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип