Кот проявил актерские способности и покорил сеть
- 18.01.2026, 21:36
Идеальная игра на Оскар.
В США мужчина решил воплотить знаменитый актерский прием с выстрелом, указывая характерный жест на своего котика. Четвероногий присоединился к этому вызову, а его игра вызвала восхищение пользователей.
Пушистый реалистично показал, как он упал после мнимого выстрела, а затем посмотрел на хозяина, чтобы тот подтвердил подлинность сцены. Ролик с действиями котика он обнародовал в Reddit.
Видео с поведением пушистого стало популярным — набрало почти 4,5 тыс. реакций и несколько десятков комментариев. На кадрах можно увидеть, что рыжий кот шел по кухне, когда хозяин выставил ладонь жестом в виде пистолета.
огда четвероногий заметил его, то решил подыграть хозяину, когда следующим в кадре было слышно имитацию выстрела. Далее домашний любимец делает вид падения от попадания пули и ложится как будто замертво.
Впоследствии котик через несколько секунд возвращается к владельцу и смотрит на него, пытаясь понять, положительно ли оценил его владелец «актрису». Известно, что ролик был снят в США, но точная дата и конкретная локация остаются неизвестными.
Реакция соцсетей
В комментариях к популярному видео, юзеры выразили восторг от увиденного. Больше всего одобрения получили такие реплики:
«Это — шикарная сцена!»;
«Кот говорит потом: «Ну как я сыграл? Натурально?»;
«Потом четвероногий скажет: "Я сыграл меня, а теперь — накорми меня, человечек!»;
«Какой красивый пушистый актер!»;
«Идеальная игра на Оскар».