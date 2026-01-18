Кот проявил актерские способности и покорил сеть 18.01.2026, 21:36

3,116

Иллюстрационное фото

Идеальная игра на Оскар.

В США мужчина решил воплотить знаменитый актерский прием с выстрелом, указывая характерный жест на своего котика. Четвероногий присоединился к этому вызову, а его игра вызвала восхищение пользователей.

Пушистый реалистично показал, как он упал после мнимого выстрела, а затем посмотрел на хозяина, чтобы тот подтвердил подлинность сцены. Ролик с действиями котика он обнародовал в Reddit.

Видео с поведением пушистого стало популярным — набрало почти 4,5 тыс. реакций и несколько десятков комментариев. На кадрах можно увидеть, что рыжий кот шел по кухне, когда хозяин выставил ладонь жестом в виде пистолета.

огда четвероногий заметил его, то решил подыграть хозяину, когда следующим в кадре было слышно имитацию выстрела. Далее домашний любимец делает вид падения от попадания пули и ложится как будто замертво.

Впоследствии котик через несколько секунд возвращается к владельцу и смотрит на него, пытаясь понять, положительно ли оценил его владелец «актрису». Известно, что ролик был снят в США, но точная дата и конкретная локация остаются неизвестными.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному видео, юзеры выразили восторг от увиденного. Больше всего одобрения получили такие реплики:

«Это — шикарная сцена!»;

«Кот говорит потом: «Ну как я сыграл? Натурально?»;

«Потом четвероногий скажет: "Я сыграл меня, а теперь — накорми меня, человечек!»;

«Какой красивый пушистый актер!»;

«Идеальная игра на Оскар».

