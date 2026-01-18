Китай начал сомневаться в России 2 18.01.2026, 22:44

2,014

Пекин подозревает, что в Кремле знали об операции США в Венесуэле.

Россия не проинформировала Китай о своей оценке ситуации в Венесуэле, что вызвало недоумение в Пекине и поставило под вопрос характер отношений между двумя странами. Об этом пишет The Times со ссылкой на осведомлённые источники в Китае.

По их данным, Москва знала о подготовке США операции в Венесуэле. Более того, в конце декабря Россия начала вывозить из Каракаса дипломатов и членов их семей.

Источники издания отмечают, что российские зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук-М2», размещённые в Венесуэле, не были подключены к радиолокационным сетям. Фактически это делало их небоеспособными во время американской операции.

В The Times подчёркивают, что из-за действий США Китай рискует потерять миллиарды долларов, предоставленные Венесуэле в виде кредитов под поставки нефти. В результате Пекин оказался в крайне невыгодном положении, уступив Вашингтону.

Собеседники издания сообщают, что в Китае обсуждают версию о том, что сбой российских систем ПВО мог быть не случайностью, а признаком высокого уровня взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. В связи с этим в Пекине всё активнее задаются вопросом, можно ли считать Россию надёжным союзником.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com