19 января 2026, понедельник, 19:31
10
  • 19.01.2026, 19:16
  • 11,870
Взрыв в центре МВД в Сыктывкаре: россияне подорвались на собственной гранате, учась подавлять бунт

Стали известны подробности инцидента.

В центре профессиональной подготовки российского МВД в Сыктывкаре взорвалась граната — пострадали до десяти человек, трое в тяжелом состоянии. Инцидент случился в актовом зале во время занятий. По разным данным, пострадали от семи до десяти человек. Местные региональные СМИ подозревают, что после взрыва могли быть и погибшие, пишет «Диалог.UA».

Региональный Минздрав сообщил о девяти пострадавших, восемь из них госпитализированы. По информации близких к силовикам источников, трое находятся в тяжелом состоянии: у них ожоги, травмы и отравление продуктами горения. Очевидцы уже публикуют видео в соцсетях.

Пожар, дым и эвакуация

После взрыва в здании началось сильное задымление. Возник пожар площадью около 340 квадратных метров. Из центра эвакуировали около 200 человек. Очевидцы публиковали видео, на которых видно пострадавшего на строительных лесах вокруг здания: в момент ЧП там шли ремонтные работы.

В МВД попытались смягчить формулировки, заявив, что во время занятий «произошло возгорание крыши». О взрыве гранаты в официальных сообщениях предпочли не говорить.

Где это произошло, и кого там готовят

Центр профессиональной подготовки — это учебное подразделение МВД, где готовят рядовых сотрудников и повышают квалификацию действующих силовиков. Здесь проходят обучение будущие сотрудники ГАИ, уголовного розыска, ППС, конвоя, следствия и участковые. Ранее местные СМИ и вузы открыто рассказывали, что в этом центре студентам показывали оружие, тир и даже давали «пострелять» в рамках экскурсий и учебных программ.

