В пяти из девяти районов Минска остыли батареи 10 19.01.2026, 8:32

9,552

Произошла авария.

Из-за повреждения участка тепловой магистрали в Минске зафиксировано понижение температуры теплоносителя у части потребителей в пяти районах города. Об этом сообщили в «Минскэнерго».

Речь идет о тепломагистрали № 41. Снижение параметров теплоснабжения затронуло Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы. Трубу, ведущую от минской ТЭЦ-4, прорвало недалеко от улицы Академика Карского в микрорайоне Сухарево. Вода вытекла на проезжую часть и заблокировала движение.

По состоянию на 8:00 проводились работы по восстановлению температурного и гидравлического режимов системы теплоснабжения. В «Минскэнерго» заверили, что предпринимаются все необходимые меры для скорейшей нормализации подачи горячей воды.

Отметим, на момент написания статьи температура в Минске составляет −19 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com