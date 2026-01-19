закрыть
В пяти из девяти районов Минска остыли батареи

10
  19.01.2026, 8:32
  • 9,552
Произошла авария.

Из-за повреждения участка тепловой магистрали в Минске зафиксировано понижение температуры теплоносителя у части потребителей в пяти районах города. Об этом сообщили в «Минскэнерго».

Речь идет о тепломагистрали № 41. Снижение параметров теплоснабжения затронуло Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы. Трубу, ведущую от минской ТЭЦ-4, прорвало недалеко от улицы Академика Карского в микрорайоне Сухарево. Вода вытекла на проезжую часть и заблокировала движение.

По состоянию на 8:00 проводились работы по восстановлению температурного и гидравлического режимов системы теплоснабжения. В «Минскэнерго» заверили, что предпринимаются все необходимые меры для скорейшей нормализации подачи горячей воды.

Отметим, на момент написания статьи температура в Минске составляет −19 градусов.

