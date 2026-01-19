Для российских авиакомпаний расконсервируют старые самолеты 1 19.01.2026, 10:27

4,300

Выпуск новых лайнеров провалился.

Российские авиакомпании в 2026–2027 годах получат расконсервированные старые самолеты для поддержания растущего пассажиропотока, сообщили «Известиям» в «Ростехе». Речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Процесс их восстановления стартовал в 2022 году и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй. В числе получателей воздушных средств — Red Wings и другие компании.

Параллельно авиаперевозчики расконсервируют и иностранные самолеты. В частности, «Россия» планирует увеличить число эксплуатируемых двухпалубных Boeing 747. Два таких лайнера, доставшихся компании после банкротства «Трансаэро», уже летают. По словам источника «Известий» в авиакомпании, в ноябре 2025-го восстановлен третий 24-летний борт, а четвертый планируется ввести в строй к 2027 году. Эти самолеты были поставлены на хранение в период пандемии, а их реконструкция может вестись в «дружественных» странах, например в Иране, отметил эксперт по поставке сложных технических изделий ООО «Девайс Консалтинг» Антон Блик.

По данным Росавиации на октябрь 2025 года, летный парк основных российских авиакомпаний насчитывал 1088 воздушных судов из 1135 имеющихся, причем 67% из них — иностранного производства.

Восстановление законсервированных лайнеров — это попытка восполнить наметившийся дефицит техники, говорит основатель сервиса безопасных полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков. В 2024 году на фоне сокращения авиапарка был достигнут предел провозных мощностей: средняя загрузка кресел превысила 96% в пиковый летний период и 75% в остальное время. Небольшое снижение пассажиропотока в 2025-м напрямую связано с уменьшением парка, отметил Патраков.

