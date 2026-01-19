Кремль обманул россиян с купанием Путина в проруби

Кремль обманул россиян с купанием Путина в проруби1
Пропагандисты показывают старые кадры.
Российские пропагандисты выдали старое фото за доказательство купания Путина в проруби на Крещение, сообщает Telegram-канал «ЧТД».
Журналисты издания обратили внимание, что к посту о купании российского президента в проруби в день Крещения Господня прикрепили фото восьмилетней давности.
В реальности, напоминает ЧТД, Путин уже несколько лет не окунается в прорубь. На сайте Кремля о «купании» Владимира Путина не сообщали.