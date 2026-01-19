закрыть
19 января 2026, понедельник, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль обманул россиян с купанием Путина в проруби

1
  • 19.01.2026, 14:53
  • 4,566
Кремль обманул россиян с купанием Путина в проруби

Пропагандисты показывают старые кадры.

Российские пропагандисты выдали старое фото за доказательство купания Путина в проруби на Крещение, сообщает Telegram-канал «ЧТД».

Журналисты издания обратили внимание, что к посту о купании российского президента в проруби в день Крещения Господня прикрепили фото восьмилетней давности.

В реальности, напоминает ЧТД, Путин уже несколько лет не окунается в прорубь. На сайте Кремля о «купании» Владимира Путина не сообщали.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип