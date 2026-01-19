закрыть
19 января 2026, понедельник, 20:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спикер парламента Армении жестко высказался о пропагандистах РФ Соловьеве и Дугине

1
  • 19.01.2026, 19:53
  • 1,132
Спикер парламента Армении жестко высказался о пропагандистах РФ Соловьеве и Дугине
Ален Симонян

Видео.

Спикер парламента Армении Ален Симонян охарактеризовал в комментарии 24TV российского пропагандиста Владимира Соловьева и идеолога «русского мира» Александра Дугина.

«В русском языке есть хорошее выражение, но не хочу его в эфире говорить. Они оба … на палочке. Для меня они никак друг от друга не отличаются», – сказал Симонян.

В целом в ходе беседы Симонян трижды повторил сравнение про «палочку», отмечает издание News.am.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип