Спикер парламента Армении жестко высказался о пропагандистах РФ Соловьеве и Дугине

Спикер парламента Армении жестко высказался о пропагандистах РФ Соловьеве и Дугине1
- 19.01.2026, 19:53
- 1,132
Видео.
Спикер парламента Армении Ален Симонян охарактеризовал в комментарии 24TV российского пропагандиста Владимира Соловьева и идеолога «русского мира» Александра Дугина.
«В русском языке есть хорошее выражение, но не хочу его в эфире говорить. Они оба … на палочке. Для меня они никак друг от друга не отличаются», – сказал Симонян.
В целом в ходе беседы Симонян трижды повторил сравнение про «палочку», отмечает издание News.am.