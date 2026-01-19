Спикер парламента Армении жестко высказался о пропагандистах РФ Соловьеве и Дугине 1 19.01.2026, 19:53

Ален Симонян

Спикер парламента Армении Ален Симонян охарактеризовал в комментарии 24TV российского пропагандиста Владимира Соловьева и идеолога «русского мира» Александра Дугина.

«В русском языке есть хорошее выражение, но не хочу его в эфире говорить. Они оба … на палочке. Для меня они никак друг от друга не отличаются», – сказал Симонян.

В целом в ходе беседы Симонян трижды повторил сравнение про «палочку», отмечает издание News.am.

