Гонконгский миллиардер вложил четверть своего состояния в золото 19.01.2026, 20:05

Чеа Ченг Хай считает, что мир вступает в период массового «бегства активов».

Гонконгский миллиардер Чеа Ченг Хай, ранее управлявший фондом Value Partners, вложил значительную часть своего личного состояния в золото и рекомендовал другим инвесторам поступать так же, пишет Bloomberg. Чеа Ченг Хай входит в совет директоров финансового холдинга Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd., владеющего Гонконгской фондовой биржей. Чеа возглавляет инвестиционный комитет финансового холдинга.

По словам источников агентства, сейчас на драгоценные металлы приходится около четверти активов Чеа Ченг Ха, которые оцениваются в $1,4 млрд. При этом год назад драгоценные металлы составляли около 15% портфеля.

«Я был очень терпеливым инвестором — я покупал драгоценные металлы, не торговал ими и считал их частью своих сбережений на всю жизнь», — рассказал Чеа в интервью Bloomberg News. Со временем доля таких вложений становилась все больше и больше, добавил он.

Инвестировать в драгоценные металлы Чеа начал с небольших объемов в 2008 году, а десять лет спустя увеличил вложения, купив крупные пакеты паев ETF , обеспеченных физическим золотом. Он также инвестировал в акции золотодобывающих компаний, физические слитки и монеты. Профессиональный инвестор отметил, что старается только покупать активы, связанные с золотом, и никогда не продавать их. Он не использует деривативы или структурированные продукты и никогда не берет кредиты для инвестирования.

Инвесторам в текущей ситуации Чеа посоветовал формировать портфель из 60% акций, 20% облигаций и 20% драгоценных металлов, в первую очередь золота.

По словам Чеа, после заморозки российских активов в 2022 году и усиления геополитической напряженности вокруг Венесуэлы и Ирана мир вступает в период массового «бегства активов». Состоятельные азиатские семьи все чаще переводят деньги из США обратно в регион, чтобы обезопасить себя от санкций США или возможной конфискации активов. По его словам, хороший способ сохранить эти средства — инвестировать в золото.

В начале 2026 года Чеа заявил, что ситуация в мире полностью подтверждает его прогнозы. «Геополитика — войны в Венесуэле, в Украине и потенциальный конфликт на Тайване — порождает растущую волну поддержки золота и серебра, — сказал он. — Пока реальный мир подтверждает мою теорию».

«Если у вас есть физическое золото на складе или в банковском сейфе, никто вам ничего не должен», — рассказал Чеа Ченг Хай. Его активы обеспечены золотом, хранящимся в государственном хранилище в аэропорту Гонконга. По мнению Чеа, для инвесторов из Азии гораздо предпочтительнее покупать физическое золото, а не «бумажное». Он также положительно оценил перспективы серебра, стоимость которого за последний год выросла примерно в три раза.

Чеа стал соучредителем фонда Value Partners в 1993 году. Эта управляющая компания была зарегистрирована в Гонконге первой. В 2017 году под управлением Value Partners находились активы на сумму $17 млрд. В 2010 году Чеа запустил фонд Value Gold ETF для хранения физических слитков золота в хранилище аэропорта Гонконга. По словам источников агентства, Чеа остается крупнейшим владельцем фонда с долей $1,3 млрд гонконгских долларов ($167 млн).

