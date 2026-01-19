Датский генерал опроверг слова Трампа о российских кораблях у Гренландии 2 19.01.2026, 21:08

Он также пообещал, что на остров скоро прибудет спецназ.

Заявления президента США Дональда Трампа о присутствии «российских эсминцев и подводных лодок повсюду» вокруг Гренландии не соответствуют действительности, заявил командующий датскими силами в Гренландии генерал-майор Сорен Андерсен.

«Я командую здесь два с половиной года и не видел ни русских, ни китайских военных кораблей», — заявил он в интервью газете Le Monde.

Андерсен, однако, отметил, что Россия и Китай усиливают активность в Арктике и Ледовитом океане, в том числе речь идет о китайских судах, пересекающих Берингов пролив между Аляской и Россией. Однако «непосредственной угрозы Гренландии нет». По его словам, после окончания войны в Украине Москва может передислоцировать силы в Арктику, поэтому Дания укрепляет оборону.

Королевство инвестирует €47,8 млрд на закупку дополнительных истребителей, дальнобойных боеприпасов, пяти арктических фрегатов, морских патрульных самолетов класса P8 и дронов.

Несмотря на угрозы Трампа захватить Гренландию и новые пошлины против Европы, Андерсен подчеркивает, что сотрудничество с США на базе Питуффик продолжается, «отношения остаются дружелюбными».

Развернутая на острове после заявлений Трампа военная миссия «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance) с участием солдат из Германии, Франции, Норвегии, Швеции и Великобритании продлится «год, может быть, два». Она была начата Европой в ответ на действия Вашингтона, сообщил военачальник. Ожидается также прибытие спецназа.

«Думаю, мы увидим, как сюда приедут спецназовцы для тренировок. Если вы не привыкли работать в Арктике, вы просто не сможете ее защитить», — пояснил генерал.

По словам Андерсена, французские альпийские стрелки, которые специализируются на боях в горах и привыкли к экстремально низким температурам, могут научить работать в таких условиях датчан, привычных к холоду, но не к гористой местности.

