Bloomberg: Макрон откажется от приглашения Трампа присоединиться к «Совету мира» 2 19.01.2026, 21:36

Эммануэль Макрон

Подробности.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от приглашения своего американского коллеги Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира». Об этом в понедельник, 19 января, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Источник добавил, что Макрон считает, что хартия этого совета выходит за пределы ситуации в Газе и вызывает серьезные опасения, в частности относительно соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает неоспоримыми.

29 сентября 2025 года Белый дом опубликовал 20-пунктный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ предусматривает создание международного «Совета мира», который будет контролировать деятельность Палестинского комитета по управлению регионом.

17 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Белый дом требует от стран, которые хотят получить постоянное место в таком «Совете мира», сделать взносы по 1 миллиард долларов. Проект устава организации предусматривает, что председателем совета будет Трамп, который будет контролировать участников и утверждать все решения.

