«Оставьте Гренландию в покое»: на матче НБА прошла акция против политики Трампа
- 19.01.2026, 22:27
Видеофакт.
Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Мемфисом» и «Орландо», который состоялся в Лондоне, прошла акция против политики США и Дональда Трампа.
Во время исполнения национального гимна США один из фанатов крикнул «Оставьте Гренландию в покое», его тут же поддержали тысячи болельщиков, которые присутствовали на матче. За этим ничего больше не последовало: гимн был исполнен до конца, команды провели матч.
Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.