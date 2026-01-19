«Оставьте Гренландию в покое»: на матче НБА прошла акция против политики Трампа 19.01.2026, 22:27

Видеофакт.

Во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Мемфисом» и «Орландо», который состоялся в Лондоне, прошла акция против политики США и Дональда Трампа.

Во время исполнения национального гимна США один из фанатов крикнул «Оставьте Гренландию в покое», его тут же поддержали тысячи болельщиков, которые присутствовали на матче. За этим ничего больше не последовало: гимн был исполнен до конца, команды провели матч.

Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

