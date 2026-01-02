Часть российской Кубани погрузилась в блэкаут

Часть российской Кубани погрузилась в блэкаут2
РФ тонет во внутренних проблемах.
На Кубани десятки населенных пунктов уже третий день живут без света и воды после сильного снегопада в конце декабря.
Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко, ссылаясь на местные источники в регионе.
По его словам, самые типичные для зимы погодные условия привели к коммунальной катастрофе, наглядно показав, в каком состоянии находится инфраструктура в России.
Местные власти подтверждают масштаб проблем. Из-за нарушения электроснабжения часть городов и поселков оказалась фактически парализованной. На данный момент к сети подключены только два водозабора, идет медленный набор воды для подачи теплоснабжения. В одном из городов работают лишь 6 котельных из 10, остальная часть остается без отопления.
При этом ситуация выглядит довольно циничной: руководство одной из обслуживающих компаний банально не выходит на связь, что серьезно тормозит ремонт и подключение абонентов. В результате вернуть свет в дома в короткие сроки не удается.
Региональные власти утверждают, что работа ведется беспрерывно, но в то же время не называют даже ориентировочных сроков решения проблем.
Стерненко подчеркивает, что вместо модернизации изношенных сетей российские власти продолжают тратить огромные средства на войну против Украины. Иронично, что проблемы с коммунальной инфраструктурой возникли у россиян даже без вмешательства украинских дальнобойных средств.