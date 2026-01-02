В Беларуси штрафы будут списывать автоматически с банковской карты 1 2.01.2026, 15:58

Есть несколько нюансов.

С 1 января 2026 года в Беларуси вступил в силу закон, который вводит упрощенный порядок исполнительного производства. Теперь задолженность по штрафам, в том числе за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, могут списать с банковского счета автоматически.

Правда, такой порядок действует не для всех. Есть два условия: сумма долга не должна превышать 20 базовых величин — это 900 рублей с 1 января, а у должника не должно быть других исполнительных производств, связанных с взысканием денег.

При этом человеку дают время расплатиться — в течение двух месяцев долг можно погасить добровольно: в первый месяц — оплатить минимум 30% суммы, во второй — закрыть задолженность полностью. Если этого не сделать, возможны арест имущества или временное ограничение права управления автомобилем.

За просрочку также предусмотрен принудительный сбор — 10% от суммы долга, но не менее 0,5 базовой величины (22,5 рубля).

Важно учитывать, что судебный исполнитель вправе взыскивать деньги не только с банковских счетов, но и с вкладов, депозитов в небанковских финансовых организациях, а также с электронных кошельков.

