ВСУ нанесли тройной удар по России
- 20.01.2026, 8:05
Горели нефтебаза, НПЗ и склад беспилотников.
19 января украинские военные нанесли массированный удар по территории России. Первой целью стал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, где удалось поразить наливной терминал.
Операторы беспилотников не ограничились одним регионом: атака также была осуществлена на нефтебазу «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, в районе Котла. В результате удара был уничтожен топливный резервуар РВС-1000, ещё шесть ёмкостей этого типа получили повреждения.
Поражение указанных объектов подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Кроме того, в ночь на 19 января украинская авиация в третий раз атаковала цели в Новокраснянке Луганской области. Удар был нанесён по складу беспилотников 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ.
В Генштабе ВСУ заявили, что удары будут продолжены с целью ослабления наступательных возможностей российской армии и её военно-промышленного комплекса.
⚡️Уражено склад БпЛА противника на ТОТ Луганської області та уточнено результати уражень НПЗ "Туапсинський" в Краснодарському краї і нафтобази в Бєлгородській областіhttps://t.co/jBJgKcpFgR pic.twitter.com/bfpyJdxaFp— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 19, 2026