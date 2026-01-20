закрыть
20 января 2026, вторник, 8:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ нанесли тройной удар по России

  • 20.01.2026, 8:05
  • 2,240
ВСУ нанесли тройной удар по России

Горели нефтебаза, НПЗ и склад беспилотников.

19 января украинские военные нанесли массированный удар по территории России. Первой целью стал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, где удалось поразить наливной терминал.

Операторы беспилотников не ограничились одним регионом: атака также была осуществлена на нефтебазу «Осколнефтеснаб» в Белгородской области, в районе Котла. В результате удара был уничтожен топливный резервуар РВС-1000, ещё шесть ёмкостей этого типа получили повреждения.

Поражение указанных объектов подтвердили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в ночь на 19 января украинская авиация в третий раз атаковала цели в Новокраснянке Луганской области. Удар был нанесён по складу беспилотников 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

В Генштабе ВСУ заявили, что удары будут продолжены с целью ослабления наступательных возможностей российской армии и её военно-промышленного комплекса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип