В Минске начались большие проблемы с транспортом

В Минске начались большие проблемы с транспортом2
- 20.01.2026, 9:16
Опоздания до 40 минут.
В Минске 20 января наблюдаются серьезные задержки в движении общественного транспорта. Ситуацию прокомментировали в «Минсктрансе».
Так, во вторник, 20 января, на предприятии сказали о нарушении графика движения электробусов до 40 минут.
— По техническим причинам электробусы маршрутов №1 и №50с следуют с нарушением графика до 40 минут, — сказали в «Минсктрансе».
Кроме того, утром 20 января останавливалось движение автобусов на маршрутах №48, 53 и 88с из-за ДТП на маршруте и движения троллейбусов на маршрутах №41 и 42 из-за повреждения контактной сети.