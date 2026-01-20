В Дании не исключают любые меры в ответ на тарифные угрозы Трампа
- 20.01.2026, 13:11
Об этом заявила министр экономики Дании.
После угроз Дональда Трампа о введении дополнительных штрафных пошлин против Дании и ряда европейских стран, все варианты должны оставаться на столе переговоров с США.
Об этом заявила министр экономики Дании Стефани Лозе на пути к встрече министров экономики и финансов ЕС в Брюсселе, сообщает TV2.
В воскресенье Трамп объявил, что с 1 февраля введет 10-процентный тариф на товары из Дании и нескольких других европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.
- На данный момент мы не должны ничего исключать. Мы не хотим эскалации, но должны оставить все инструменты на столе, – говорит Стефани Лозе.