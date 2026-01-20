закрыть
20 января 2026, вторник, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дании не исключают любые меры в ответ на тарифные угрозы Трампа

  • 20.01.2026, 13:11
В Дании не исключают любые меры в ответ на тарифные угрозы Трампа

Об этом заявила министр экономики Дании.

После угроз Дональда Трампа о введении дополнительных штрафных пошлин против Дании и ряда европейских стран, все варианты должны оставаться на столе переговоров с США.

Об этом заявила министр экономики Дании Стефани Лозе на пути к встрече министров экономики и финансов ЕС в Брюсселе, сообщает TV2.

В воскресенье Трамп объявил, что с 1 февраля введет 10-процентный тариф на товары из Дании и нескольких других европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

- На данный момент мы не должны ничего исключать. Мы не хотим эскалации, но должны оставить все инструменты на столе, – говорит Стефани Лозе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип