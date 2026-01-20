28 апреля 2026, вторник, 0:27
Датский пенсионный фонд продаст гособлигации США на фоне политики Трампа

15
  20.01.2026, 19:54
  • 7,930
Политика президента США создала слишком большие кредитные риски.

Датский пенсионный фонд AkademikerPension решил продать государственные облигации США до конца января. Фонд опасается, что политика президента США Дональда Трампа создала слишком большие кредитные риски, чтобы их игнорировать, пишет Bloomberg.

«США в принципе не являются хорошим заемщиком, и в долгосрочной перспективе финансы правительства США не являются устойчивыми», — сказал директор по инвестициям AkademikerPension Андерс Шельде.

AkademikerPension, который управляет сбережениями учителей и ученых на сумму около $25 млрд долларов, на конец 2025 года владел казначейскими облигациями США на сумму около $100 млн, рассказал Шельде. Управление рисками и ликвидностью — единственная причина сохранить казначейские облигации, и фонд решил, что сможет найти альтернативы, добавил он.

Шельде сослался на заявления Трампа о претензиях на Гренландию как на одну из причин, побудивших фонд отказаться от казначейских облигаций США. По его словам, опасения по поводу бюджетной дисциплины и ослабления доллара также оправдывают отказ от инвестиций в Соединенные Штаты.

