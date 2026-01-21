Уиткофф и Кушнер встретились в Давосе с представителем Путина 6 21.01.2026, 4:00

Встреча длилась более двух часов, прессу на нее не пускали.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в Доме США в Давосе во время Международного экономического форума встретились со специальным представителем диктатора России Кириллом Дмитриевым, сообщило российское государственное агентство ТАСС.

После встречи Уиткофф назвал переговоры «очень позитивными», а Дмитриев отметил, что их переговоры в Давосе проходят «конструктивно» и все больше людей поддерживают позицию России.

Подробности о теме встречи стороны не раскрывают, но ожидалось, что в основном на ней будут обсуждаться вопросы завершения российско-украинской войны и американского мирного плана.

