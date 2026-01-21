Уиткофф и Кушнер встретились в Давосе с представителем Путина

Уиткофф и Кушнер встретились в Давосе с представителем Путина6
- 21.01.2026, 4:00
- 5,702
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в Доме США в Давосе во время Международного экономического форума встретились со специальным представителем диктатора России Кириллом Дмитриевым, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
Встреча длилась более двух часов, прессу на нее не пускали.
После встречи Уиткофф назвал переговоры «очень позитивными», а Дмитриев отметил, что их переговоры в Давосе проходят «конструктивно» и все больше людей поддерживают позицию России.
Подробности о теме встречи стороны не раскрывают, но ожидалось, что в основном на ней будут обсуждаться вопросы завершения российско-украинской войны и американского мирного плана.