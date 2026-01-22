СМИ: Рамзан Кадыров приехал на место аварии с участием его сына Адама 22.01.2026, 10:40

14,914

Глава Чечни наведался туда с проверкой.

Телеграм-канал главы Чечни опубликовал видео поездки Рамзана Кадырова на участок Старопромысловского шоссе рядом с домом торжеств «Сафия», где, по данным чеченского оппозиционного блога Niyso, случилась авария с участием Адама. В воскресенье этот участок шоссе перекрыли для строительства развязки, а уже спустя три дня Кадыров-старший наведался туда с проверкой, пишет «Агентство».

В телеграм-канале главы Чечни сообщается, что специалисты уже приступили к земляным работам. Развязка станет второй в новом районе имени Владимира Путина, уточняется в канале.

На видео мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров показывает главе Чечни на планшете, как будет выглядеть развязка.

Согласно метаданным, видео было смонтировано в среду примерно в 19.30.

Именно на Старопромысловском шоссе рядом с домом торжеств «Сафия» и случилось вероятное ДТП с участием Адама Кадырова, сообщал в субботу телеграм-каналу «Можем объяснить» представитель чеченского движения Niyso.

День спустя мэрия Грозного объявила о его перекрытии в связи со строительством развязки.

Этот участок Старопромысловского шоссе действительно входит в проект развязки в этом районе, свидетельствует соответствующая госзакупка. На этом же участке с начала 2025 года ведется реконструкция в рамках другого госконтракта — на 668 млн российских рублей (около 8,7 млн долларов), срок — июнь этого года.

Кадыров-младший, как сообщали Niyso, «Кавказ.Реалии» и «Новая газета. Европа», попал в аварию в Грозном в пятницу. После сообщений о ДТП Грозный дважды посещал «летающий госпиталь» МЧС Ан-148. Во время первого полета он, предположительно, доставил сына главы Чечни в Москву. Улетел в столицу в день аварии и самолет самого Рамзана Кадырова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com