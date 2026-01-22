Цены на российскую нефть для Китая пробили дно

Цены на российскую нефть для Китая пробили дно2
- 22.01.2026, 13:01
Из-за резкого снижения спроса со стороны другого крупного покупателя.
Цены на российскую нефть Urals для Китая упали до беспрецедентно низкого уровня из-за резкого снижения спроса на российское сырье со стороны другого крупного покупателя - Индии, сообщает Bloomberg.
По данным источников издания, на этой неделе РФ продает свою нефть Поднебесной со скидкой около 10 долларов к стоимости нефти марки Brent, то есть примерно за 55 долларов за баррель. Вероятно, эта цена включает стоимость транспортировки, поскольку в декабре средняя стоимость Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель.
«Для сравнения, в августе премия составляла около 1 доллара за баррель выше фьючерсов на нефть марки Brent», - отмечает издание. То есть в августе РФ продавала Китаю свою нефть даже дороже стоимости сырья сорта Brent.
Издание отмечает, что экспорт нефти из России недавно упал до самого низкого уровня с августа 2025 года. К тому же, по итогам декабря 2025 года, экспорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за последние три года.