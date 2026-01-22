Ким Чен Ын проинспектировал женскую баню

  22.01.2026, 18:41
Ким Чен Ын проинспектировал женскую баню

Диктатор в зимней куртке лично проверил температуру воды.

Северокорейский диктатор в зимней куртке лично проверил температуру воды в бане. Как уточняют северокорейские СМИ, инспекция проходила в одном из отделений комплекса Онпхоского дома отдыха трудящихся.

При этом Ким Чен Ын посетил не только женское отделение — осмотр был «комплексным».

Ранее лидер КНДР торжественно перерезал ленточку на открытии нового курорта — Онпхоского дома отдыха трудящихся на горячих источниках. Объект призван демонстрировать заботу режима о быте и здоровье граждан.

