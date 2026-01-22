30 апреля 2026, четверг, 17:09
Foreign Policy: Молодых африканцев заманивают в российскую армию

5
  • 22.01.2026, 19:06
  • 2,944
Некоторых вынуждают стать смертниками.

Сотни африканцев без военного опыта обманом попадают в российскую армию и отправляются на фронт в Украине после всего нескольких дней базовой подготовки. Некоторым, по данным СМИ, даже приходится стать смертниками, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

На прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором молодой африканец по имени Фрэнсис с миной на груди, предположительно TM-62, вынужден под дулом пистолета бежать к украинскому бункеру. В кадре слышны оскорбления и угрозы со стороны российских солдат.

По данным Украины, более 1,4 тысячи человек из 36 африканских стран сражаются за Россию. Контракты, которые они подписывают, часто составлены на русском языке и по сути приравниваются к смертному приговору. После приезда в Россию у рекрутов забирают паспорта, и их используют как «пушечное мясо» для прорыва укрепленных позиций.

Молодых африканцев привлекают обещаниями высоких зарплат — до $2 тысяч в месяц, что значительно превышает средний доход в большинстве стран континента. Кроме того, российские вербовщики используют социальные сети и игровые платформы, а также предлагают денежное вознаграждение людям, которые приведут иностранцев в армию.

В Южной Африке и Кении уже зафиксированы случаи мошенничества и вербовки. Некоторые африканские политики и бизнесмены обвиняются в пособничестве. Правительства стран осуждают эксплуатацию молодых людей, находящихся в уязвимом положении, и расследуют подобные случаи.

Эксперты отмечают, что Россия активно ищет иностранных солдат, чтобы компенсировать нехватку добровольцев и продолжить войну в Украине. Африканские молодые люди становятся легкой мишенью из-за высокого уровня безработицы на континенте и массовой нехватки перспектив.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко