Аргентина зафиксировала крупнейший за 33 года профицит энергоресурсов

Аргентина зафиксировала крупнейший за 33 года профицит энергоресурсов4
- 22.01.2026, 20:26
Аргентина зафиксировала самый большой годовой профицит в торговле энергоносителями по меньшей мере за 33 года. Об этом со ссылкой на Министерство энергетики страны пишет Bloomberg.
В 2025 году экспорт превысил импорт на $7,8 млрд. Это был рекордный год как по объему профицита, так и по экспорту.
Официальные данные, ведущиеся с 1992 года, отслеживает консалтинговая компания Empiria из Буэнос-Айреса.
Рекордный профицит зафиксирован на фоне стремительного роста добычи нефти и газа в сланцевом бассейне Вака-Муэрта, входящем в тройку крупнейших сланцевых формаций мира.
Поступления от сланцевой добычи, отмечает агентство, являются ключевыми для усилий президента Хавьера Милея, направленных на преодоление хронических экономических кризисов Аргентины.
Его политика дерегуляции привлекает инвестиции, в частности в течение последних нескольких недель – от американского сланцевого магната Гарольда Гемма.
Гарольд Гемм – миллиардер и один из пионеров гидроразрыва пласта (fracking) в США, основатель и владелец компании Continental Resources, одной из крупнейших американских независимых нефтедобывающих компаний.