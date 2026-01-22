Аргентина зафиксировала крупнейший за 33 года профицит энергоресурсов 4 22.01.2026, 20:26

4,522

В 2025 году экспорт превысил импорт на $7,8 млрд.

Аргентина зафиксировала самый большой годовой профицит в торговле энергоносителями по меньшей мере за 33 года. Об этом со ссылкой на Министерство энергетики страны пишет Bloomberg.

В 2025 году экспорт превысил импорт на $7,8 млрд. Это был рекордный год как по объему профицита, так и по экспорту.

Официальные данные, ведущиеся с 1992 года, отслеживает консалтинговая компания Empiria из Буэнос-Айреса.

Рекордный профицит зафиксирован на фоне стремительного роста добычи нефти и газа в сланцевом бассейне Вака-Муэрта, входящем в тройку крупнейших сланцевых формаций мира.

Поступления от сланцевой добычи, отмечает агентство, являются ключевыми для усилий президента Хавьера Милея, направленных на преодоление хронических экономических кризисов Аргентины.

Его политика дерегуляции привлекает инвестиции, в частности в течение последних нескольких недель – от американского сланцевого магната Гарольда Гемма.

Гарольд Гемм – миллиардер и один из пионеров гидроразрыва пласта (fracking) в США, основатель и владелец компании Continental Resources, одной из крупнейших американских независимых нефтедобывающих компаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com