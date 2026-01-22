Жители города в Челябинской области РФ третьи сутки сидят без отопления в 30-градусный мороз 10 22.01.2026, 20:52

Жители города Карабаш в Челябинской области остаются без отопления уже третьи сутки на фоне 30-градусных морозов. Об этом сообщает «Осторожно, новости». Температура в квартирах, по словам горожан, не превышает 4–5 градусов, на окнах образуется наледь.

Авария на теплотрассе произошла 20 января, после чего тепло пропало почти во всех районах. Несмотря на заявления местных властей о ликвидации аварии и возобновлении подачи, жители центра, северной части города и 2-го микрорайона утверждают, что отопления до сих пор нет. Из-за отсутствия тепла во многих домах лопнули трубы, в результате чего пропала и холодная вода. Утром 21 января в части Карабаша также отключили электричество, которое, по заверениям администрации, должно было быть восстановлено оперативно, но в центре города света нет до сих пор.

Эта ситуация повторяет предыдущие инциденты в регионе. 15 января при 35-градусном морозе без электричества, воды и тепла на трое суток остались жители деревень Ключи и Малиновка Челябинской области. После их обращения к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Жители Ключей рассказали «Подъёму», что деревня газифицирована частично, а электросеть не справляется с нагрузкой из-за отопления домов электричеством. В результате аварии температура в домах упала до семи градусов. Власти организовали пункт временного размещения.

По подсчетам «7×7», с начала отопительного сезона 2025/2026 к середине декабря в России было зафиксировано не менее 123 случаев отключения тепла в жилых домах. Это происходит на фоне критического износа коммунальной инфраструктуры: по данным Минстроя России, износ сетей в регионах достигает 40–80%, а темпы их обновления, как отмечал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, вдвое ниже требуемых. Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин подчеркивал, что масштаб аварий напрямую зависит от морозов, поскольку изношенные сети не выдерживают нагрузок.

