Премьер Польши дал совет США

Премьер Польши дал совет США1
- 23.01.2026, 5:59
Вашингтону следует понимать разницу между доминированием и лидерством.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал США в отношениях с Европой понимать разницу между лидерством и доминированием. Об этом он заявил перед началом внеочередного заседания Европейского совета, выступление политика транслировало Польское телевидение.
По словам Туска, Польша всегда принимала лидерство США в трансатлантических отношениях, которое политик назвал «совершенно естественным». Премьер подчеркнул, что для Польши США всегда будут играть «самую важную роль» – в частности, в вопросах безопасности.
«Именно поэтому так важно для всех нас, а также для наших партнеров в Вашингтоне, понимать разницу между доминированием и лидерством», – заявил Туск.
Он также добавил, что сейчас отношения между Европой и США переживают «один из самых критических моментов», и назвал сохранение единства Европы «одной из самых важных вещей».