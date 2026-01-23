закрыть
30 апреля 2026, четверг, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Польши дал совет США

  23.01.2026, 5:59
  • 6,692
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Вашингтону следует понимать разницу между доминированием и лидерством.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал США в отношениях с Европой понимать разницу между лидерством и доминированием. Об этом он заявил перед началом внеочередного заседания Европейского совета, выступление политика транслировало Польское телевидение.

По словам Туска, Польша всегда принимала лидерство США в трансатлантических отношениях, которое политик назвал «совершенно естественным». Премьер подчеркнул, что для Польши США всегда будут играть «самую важную роль» – в частности, в вопросах безопасности.

«Именно поэтому так важно для всех нас, а также для наших партнеров в Вашингтоне, понимать разницу между доминированием и лидерством», – заявил Туск.

Он также добавил, что сейчас отношения между Европой и США переживают «один из самых критических моментов», и назвал сохранение единства Европы «одной из самых важных вещей».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко