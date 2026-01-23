Reuters: Трамп направил «армаду» эсминцев на Ближний Восток 3 23.01.2026, 10:49

Усиление американского присутствия в регионе носит превентивный характер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил «армаду» военных кораблей на Ближний Восток на фоне не прекращающихся протестов в Иране. В свою очередь руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о готовности как для отражения потенциальной атаки, так и для совместного с американцами удара по Ирану.

По данным агентства Reuters (перевод — telegraf.news), которое сослалось на неназванных американских официальных лиц, в настоящее время к берегам Ирана направляется американский авианосец USS Abraham Lincoln и несколько эсминцев с управляемыми ракетами на борту. По словам одного из чиновников, американские власти также рассматривают возможность развёртывания дополнительных систем противовоздушной обороны на Ближнем Востоке - для защиты от потенциальных иранских ударов по американским базам в регионе.

я нормально копирую

Несмотря на то, что со стороны всё выглядит как тщательная подготовка к повторению сценария лета прошлого года, когда американцы нанесли удар по нескольким ядерным объектам Ирана, сам Трамп в своих заявлениях настаивает на том, что усиление американского присутствия в регионе носит «превентивный» характер.

«Мы направили много кораблей в этом направлении - на всякий случай… Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы очень внимательно за ними следим», — заявил Трамп после встречи с мировыми лидерами в швейцарском Давосе.

Известно, что свои военные корабли США начали перебрасываться из Азиатско-Тихоокеанского региона ещё на прошлой неделе, на фоне резкого обострения напряженности между Ираном и Соединенными Штатами после жесткого подавления протестов по всему Ирану в последние месяцы.

«У нас есть целая армада, направляющаяся в этом направлении, надеюсь, нам не придётся её использовать», - заявил Трамп.

В прошлом американский президент неоднократно угрожал вмешаться в ситуацию с Ираном на фоне сообщений о казнях протестующих, но после того, как протесты начали затихать, Трамп сменил свою угрожающую риторику. На прошлой неделе он и вовсе заявил, что именно ему удалось «остановить казни заключенных», приписав себе спасение жизни 840 человек.

«Я сказал: «Если вы повесите этих людей, вас ударят сильнее, чем когда-либо. На фоне этого то, что мы сделали с вашей иранской ядерной программой, покажется пустяком», — заявил тогда Трамп, напомнив о событиях прошлого лета.

Тем временем в Израиле ЦАХАЛ завершил подготовку к возможному удару по Ирану. Об этом накануне отчитался начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Он заявил, что армия готова как отражать нападение на гражданское население внутри самого Израиля «по любому сценарию», так и к встречной атаке.

«Армия обороны Израиля готова применить наступательные возможности, беспрецедентные по своей мощи, против любой попытки причинить вред Государству Израиль», - процитировало Замира местое издание Times of Israel.

