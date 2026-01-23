Запуск российского аналога Starlink перенесли из-за провала 10 23.01.2026, 13:40

Соревнование с Илоном Маском Россия проиграла на старте.

В России перенесли запуск первой партии низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет (ШПД) из 16 аппаратов, который должен был быть осуществлен в конце минувшего года компанией «Бюро 1440», пишет «Коммерсант». В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обещал, что к концу 2025 года на орбите в рамках проекта «Рассвет» начнется развертывание 300 первых спутников для группировки, которая должна стать аналогом системы Starlink Илона Маска и обеспечит «доступ в интернет в любой географической точке».

По словам двух собеседников на космическом рынке, перенос запуска 16 первых аппаратов на 2026 год может быть связан с тем, что нужное количество аппаратов до сих пор не собрано. В «Бюро 1440» со своей стороны заявили, что компания проводит работы «в соответствии с целевыми сроками», и пообещали предоставлять сведения о ходе реализации проекта «по мере прохождения [этапов]». «Точные даты запусков и остальная чувствительная информация не подлежат разглашению», — говорится в сообщении.

Несмотря на предположение источников «Коммерсанта», в декабре замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявлял, что «Бюро 1440» в минувшем году произвело необходимые для запуска 16 спутников.

На реализацию проекта в рамках нацпроекта «Экономика данных» выделено 102,8 млрд руб. из федерального бюджета. Еще 329 млрд руб. направит «Бюро 1440» из собственных средств (до 2030 года).

В июне 2025 года Баканов заявлял, что по проекту «Рассвет» к 2035 году будет запущено более 900 низкоорбитальных спутников, предназначенных для обеспечения ШПД в интернет. Коммерческая эксплуатация более 250 из них, ка ожидается, начнется в 2027 году. Также планируется развернуть еще более 100 аппаратов дистанционного зондирования земли.

Согласно описанию федпроекта «Инфраструктура доступа в интернет» нацпроекта «Экономика данных», в 2025 году на орбиту должно было быть выведено 16 первых аппаратов, в 2026-м их число достигнет 156, в 2027-м — 292, а в 2028-м — 318. Для этого до 2030 года планируется осуществить 24 запуска. Сейчас на орбите развернуты лишь шесть спутников «Бюро 1440», запущенных в рамках двух экспериментальных миссий.

У сети Starlink, разработанной компанией Илона Маска SpaceX, на орбите на высоте 550 км развернута группа из более чем 7 тыс. спутников.

В октябре на фоне низких темпов импортозамещения в производстве спутниковых систем был уволен глава входящего в «Роскосмос» АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева».

