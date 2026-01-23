Песков озвучил ультиматум Путина перед переговорами в Абу-Даби

Песков озвучил ультиматум Путина перед переговорами в Абу-Даби8
- 23.01.2026, 14:45
- 13,872
Делегация РФ будет состоять только из представителей Минобороны.
Перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ, Кремль требует вывода украинских военных с Донбасса.
Это одно из условий подписания мирного соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии «РИА-Новости».
«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны», - заявил Песков.
Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, поскольку считает это нецелесообразным.
Рабочая группа России по безопасности на переговорах в ОАЭ будет состоять только из представителей Минобороны, добавил он. Вчера ночью они получили соответствующие инструкции от Путина.