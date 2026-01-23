Песков озвучил ультиматум Путина перед переговорами в Абу-Даби 8 23.01.2026, 14:45

13,872

Делегация РФ будет состоять только из представителей Минобороны.

Перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ, Кремль требует вывода украинских военных с Донбасса.

Это одно из условий подписания мирного соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии «РИА-Новости».

«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны», - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, поскольку считает это нецелесообразным.

Рабочая группа России по безопасности на переговорах в ОАЭ будет состоять только из представителей Минобороны, добавил он. Вчера ночью они получили соответствующие инструкции от Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com