23.01.2026, 14:45
Песков озвучил ультиматум Путина перед переговорами в Абу-Даби

  • 23.01.2026, 14:45
Делегация РФ будет состоять только из представителей Минобороны.

Перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ, Кремль требует вывода украинских военных с Донбасса.

Это одно из условий подписания мирного соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии «РИА-Новости».

«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны», - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, поскольку считает это нецелесообразным.

Рабочая группа России по безопасности на переговорах в ОАЭ будет состоять только из представителей Минобороны, добавил он. Вчера ночью они получили соответствующие инструкции от Путина.

