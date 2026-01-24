Украинские десантники уничтожили артиллерийскую пушку РФ под Купянском 24.01.2026, 14:42

Видеофакт.

На Купянском направлении военнослужащие украинской 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили вражескую артиллерийскую пушку, которую российские войска использовали для обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Как сообщают Десантно-штурмовые войска Украины, артиллерийское средство противника было обнаружено во время воздушной разведки. После подтверждения координат по цели нанесли точный удар FPV-дронами.

В результате поражения пушка была полностью уничтожена и прекратила выполнение боевых задач.

Потери артиллерии заставили противника свернуть активные действия на этом участке фронта и существенно снизили интенсивность огневого воздействия по украинским позициям.

