Французская автокомпания решила установить необычный рекорд 2 25.01.2026, 12:48

Рекорд стал ироничной демонстрацией возможностей микрокаров.

Не все рекорды легендарной немецкой трассы «Нюрбургринг» связаны со скоростью. Французская компания Ligier решила пойти от обратного и установила официальный рекорд самого медленного круга в истории трека, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Для этого на трассу вывели микрокар Ligier JS50 Revo D+ — машину, которая в Европе даже не считается полноценным автомобилем. Модель оснащена 0,5-литровым дизельным двигателем мощностью всего 8 лошадиных сил и развивает максимальную скорость около 45 км/ч. По европейской классификации это квадроцикл, которым во Франции можно управлять с 14 лет и без водительских прав.

Французские журналисты Николя Менье и Мартен Кулон приехали на «Нюрбургринг» именно с целью установить необычный рекорд. Дизельный JS50 Revo D+ проехал круг за 28 минут 25,8 секунды, официально став самым медленным участником трассы.

Всего Ligier привезла на трек три версии микрокара: дизельную и две электрические. Электрическая версия оказалась примерно на 30 секунд быстрее, а более мощный электровариант показал время 19 минут 53,4 секунды.

В Ligier отмечают, что результат мог быть еще медленнее, если бы заезд проходил на стандартных шинах. Рекорд стал скорее ироничной демонстрацией возможностей микрокаров — и напоминанием, что «Нюрбургринг» принимает не только суперкары.

