  • 25.01.2026, 17:09
Ветераны НАТО: Трамп перешел красную линию
Фото: REUTERS/Omar Sobhani

Президент США поставил под сомнение вклад союзников в войну в Афганистане.

Ветераны стран НАТО и европейские политики резко раскритиковали высказывания президента США Дональда Трампа, который поставил под сомнение вклад союзников в войну в Афганистане. По их словам, его заявления о том, что партнеры США якобы держались «в стороне от линии фронта», искажают реальность и обесценивают реальные жертвы, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп заявил, что Соединенные Штаты «никогда не нуждались» в НАТО, а союзники в Афганистане находились «чуть в стороне от боевых действий». Эти слова прозвучали на фоне уже напряженных отношений с Европой.

Отставной польский генерал Роман Полько, служивший в Афганистане и Ираке, назвал заявление Трампа «переходом красной линии» и потребовал извинений. «Мы заплатили за этот союз кровью. Мы действительно жертвовали своими жизнями», — сказал он.

Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс назвал слова президента США «абсолютно нелепыми», напомнив, что британские и американские военные «проливали кровь вместе» и что «не все вернулись домой». Бывший британский полковник Стюарт Тутл также заявил, что Трамп должен извиниться, подчеркнув, что его слова «необоснованны и неточны».

К критике присоединился и бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, отметивший, что гордился совместной работой британских и американских спецслужб в опасных условиях.

Европейские политики напомнили о потерях союзников: в Афганистане погибли 457 британских военных, более 150 канадцев, около 90 французов и 44 датских солдата — один из самых высоких показателей на душу населения в НАТО. В США потери составили около 2 460 человек.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько