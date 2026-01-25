Ветераны НАТО: Трамп перешел красную линию 19 25.01.2026, 17:09

Фото: REUTERS/Omar Sobhani

Президент США поставил под сомнение вклад союзников в войну в Афганистане.

Ветераны стран НАТО и европейские политики резко раскритиковали высказывания президента США Дональда Трампа, который поставил под сомнение вклад союзников в войну в Афганистане. По их словам, его заявления о том, что партнеры США якобы держались «в стороне от линии фронта», искажают реальность и обесценивают реальные жертвы, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп заявил, что Соединенные Штаты «никогда не нуждались» в НАТО, а союзники в Афганистане находились «чуть в стороне от боевых действий». Эти слова прозвучали на фоне уже напряженных отношений с Европой.

Отставной польский генерал Роман Полько, служивший в Афганистане и Ираке, назвал заявление Трампа «переходом красной линии» и потребовал извинений. «Мы заплатили за этот союз кровью. Мы действительно жертвовали своими жизнями», — сказал он.

Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс назвал слова президента США «абсолютно нелепыми», напомнив, что британские и американские военные «проливали кровь вместе» и что «не все вернулись домой». Бывший британский полковник Стюарт Тутл также заявил, что Трамп должен извиниться, подчеркнув, что его слова «необоснованны и неточны».

К критике присоединился и бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, отметивший, что гордился совместной работой британских и американских спецслужб в опасных условиях.

Европейские политики напомнили о потерях союзников: в Афганистане погибли 457 британских военных, более 150 канадцев, около 90 французов и 44 датских солдата — один из самых высоких показателей на душу населения в НАТО. В США потери составили около 2 460 человек.

