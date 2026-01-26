Израиль объявил о начале масштабной операции по поиску последнего заложника в Газе 26.01.2026, 8:05

После этого стороны смогут перейти к следующему этапу объявленного перемирия.

Израильские военные осуществляют масштабную операцию в Газе, чтобы найти и вернуть последнего заложника — Рана Гвили.

Возвращение Рана Гвили считается последним препятствием на пути к открытию перехода Рафах между Газой и Египтом, после чего стороны смогут перейти к следующему этапу объявленного перемирия. Об этом пишет издание Politico.

Заявление о поисках военными последнего заложника прозвучало в воскресенье, 25 января, во время заседания правительства Израиля. На этом заседании рассматривали вопрос открытия вышеупомянутого Рафаха, считающегося ключевым пограничным переходом в этом участке. Заявление прозвучало на фоне давления со стороны Вашингтона и других посредников, которые хотят, чтобы Израиль и ХАМАС перешли к следующему этапу перемирия, достигнутого США.

«После завершения этой операции и в соответствии с договоренностями с Соединенными Штатами Израиль откроет контрольно-пропускной пункт Рафах», — заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Издание Al Jazeera уточнило, что правительство разрешит «ограниченное восстановление» пересечения границы в пункте Рафах, когда операция по поискам завершится. Сам Ран Гвили, как отмечает медиа, был полицейским.

Израильское правительство не раскрывает подробностей и продолжительности операции. Однако, как пишет издание со ссылкой на израильских военных чиновников, поиски последнего заложника могут занять несколько дней.

Стоит заметить, что возвращение абсолютно всех заложников, живых или мертвых, стало одним из ключевых пунктов первого этапа прекращения огня. Недавно Израиль выдвинул обвинения ХАМАС в затягивании с возвращением последнего заложника. Зато ХАМАС ответил, что всю информацию об останках Гвили уже передал.

