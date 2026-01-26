Еврокомиссия одобрила оборонные планы восьми стран ЕС на 74 млрд евро 26.01.2026, 23:12

Больше всего получит Польша.

Еврокомиссия согласовала оборонные планы Эстонии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Финляндии в рамках SAFE, после чего Совет ЕС имеет четыре недели для финального решения о выделении кредитов на усиление боеготовности.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на официальное сообщение Еврокомиссии.

Комиссия подала предложение на рассмотрение Совета ЕС о предоставлении финансирования таким странам: Эстония, Греция, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Финляндия. Причем план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всех государств - участниц программы.

После подписания кредитных соглашений эти восемь государств получат доступ к финансированию в размере около 74 миллиардов евро. Это льготные долгосрочные займы, предназначенные для стратегического наращивания военного потенциала.

Теперь Совет ЕС имеет четыре недели на то, чтобы официально принять решение об имплементации.

Ожидается, что после финализации соглашений первые выплаты поступят странам уже в марте 2026 года.

Параллельно Брюссель продолжает оценивать планы остальных государств-членов ЕС, которые войдут в следующие волны финансирования.

Регламент SAFE был принят 27 мая 2025 года как часть амбициозного пакета Readiness 2030. 15 января Еврокомиссия одобрила заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com