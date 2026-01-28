В центре Вильнюса приземлился контрабандный шар с белорусскими сигаретами 12 28.01.2026, 10:26

иллюстративное фото

Мужчина, прибывший за грузом, ранил полицейского.

В центре Вильнюса приземлился контрабандный шар, а человек, прибывший за грузом, ранил сотрудника полиции и скрылся, сообщил в среду Департамент полиции Литвы.

По предварительным данным, в 21:00 по Минску полицейские получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на улице Карейвю, рядом с рекой, приземлился метеорологический шар, предположительно с контрабандными сигаретами, сообщаает LRT.

В 22:00 по Минску к обнаруженной коробке подъехал автомобиль Mercedes Benz ML350 4MATIC. Вышедший из машины мужчина направился к грузу, однако, заметив полицейских, побежал и вскочил обратно в автомобиль.

Покидая место происшествия, автомобиль задел сотрудника полиции Вильнюсского уезда в форме, 2000 года рождения. Полицейский за медицинской помощью не обращался.

На месте происшествия было обнаружено и изъято 1500 пачек сигарет «NZ Gold» с белорусскими акцизными марками.

Из-за угрозы, связанной с контрабандными шарами из Беларуси, вчера вечером несколько раз вводились ограничения на полёты в Вильнюсском аэропорту. Воздушное пространство над аэропортом временно закрывали в целях обеспечения безопасности гражданской авиации, пассажиров и населения — службы фиксировали навигационные отметки, характерные для полётов метеорологических шаров.

