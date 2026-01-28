Из Беларуси в Литву за ночь залетели 40 метеозондов 5 28.01.2026, 15:23

Власти говорят о самой интенсивной гибридной атаке за последний год.

О массированной атаке минувшей ночью метеозондами со стороны Беларуси заявил глава Национального центра управления кризисами (НКУК) Вилмантас Виткаускаса.

Как пишет Delfi, прошедшую ночь он назвал «вероятно, была самой интенсивной за весь этот год (с начала 2025-го)».

По данным на утро, было обнаружено восемь шаров с контрабандными сигаретами, а также несколько остатков таких шаров, задержано четыре человека.

“Наши службы работают в усиленном режиме, — подчеркнул руководитель НКУК. — Задействованы значительные силы для выявления тех, кто приходит за этими грузами, и предотвращения подобных случаев в будущем“.

По оценкам спикера, контрабандисты, «возможно, намеренно активизировали свою деятельность сегодня ночью, что и привело к сложной ситуации».

По данным Delfi, из-за полетов шаров Вильнюсский аэропорт за ночь закрывался трижды. Это могло затронуть интересы более 1,7 тыс. пассажиров.

Последний раз до этого работа аэропорта приостанавливалась 6 декабря прошлого года.

Также, как сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ), сотрудники Варенского погранотряда недалеко от деревни Пурвяняй (Шальчининкский район) зафиксировали и сбили беспилотник с контрабандными белорусскими сигаретами (тысяча пачек на сумму около 5 тыс. евро).

Вторжение воздушных шаров с контрабандными сигаретами из Беларуси в Литву осенью и в начале декабря 2025 года стало причиной неоднократного закрытия Вильнюсского аэропорта, расположенного недалеко от границы. Кроме того, с 29 октября по 19 ноября Литва закрывала границу с Беларусью.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com