CNN: Трамп готовит крупный удар по Ирану 4 29.01.2026, 10:47

Под прицелом — ядерные объекты и верхушка власти.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет не дали результата, сообщили CNN осведомленные источники.

По их словам, глава Белого дома может отдать приказ о нанесении авиаударов по лидерам Ирана и силовикам, которых США считают ответственными за подавление протестов и убийства протестующих. Кроме того, американские силы могут атаковать государственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

Трамп пока не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но не исключает силовой вариант после отправки на Ближний Восток ударной авианосной группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

На фоне угроз военных действий США выдвинули предварительные условия для встречи с иранскими официальными лицами. Среди них, по словам собеседников CNN, отказ от обогащения урана, ограничение программы баллистических ракет и прекращение поддержки иранских прокси-сил в регионе. При этом самым проблемным вопросом стало требование США к Ирану ограничить дальность своих баллистических ракет. Как отметили источники телеканала, Тегеран отказался от этого требования и готов обсуждать только ядерную программу. В идеале Трамп хочет нанести мощный удар, чтобы заставить Тегеран принять американские требования, отметил один из собеседников CNN.

Накануне президент США пригрозил нанести по Ирану еще более сильный удар, чем летом 2025 года, когда были атакованы ядерные объекты страны. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

В ответ на это заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран вступает в третью стадию конфликта с США и Израилем. Первыми двумя он назвал 12-дневную войну летом 2025 года и массовые протесты в декабре и начале января на фоне экономического кризиса. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подчеркнул, что страна готова дать «незамедлительный и мощный» ответ на любую агрессию.

По данным The New York Times, союзники США на Ближнем Востоке до последнего времени прилагали усилия, чтобы предотвратить военный удар по Тегерану. В частности, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал к «разрешению споров через диалог таким образом, чтобы укреплять безопасность и стабильность в регионе».

