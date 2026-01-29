6 мая 2026, среда, 21:04
Трамп объявил о скором открытии воздушного пространства над Венесуэлой

2
  • 29.01.2026, 20:15
  • 1,564
В скором времени американцы смогут посетить страну и чувствовать себя в безопасности.

США собираются открыть воздушное пространство над Венесуэлой, сообщил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

«Я только что разговаривал с президентом Венесуэлы (временная глава государства Делси Родригес. — Прим.) и сообщил ей, что мы собираемся открыть все коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой», — сказал он.

Глава государства заявил, что в скором времени американцы смогут посетить страну и чувствовать себя в безопасности.

Трамп закрыл воздушное пространство над страной в ноябре 2025 года.

