Трамп объявил о скором открытии воздушного пространства над Венесуэлой 2 29.01.2026, 20:15

1,564

В скором времени американцы смогут посетить страну и чувствовать себя в безопасности.

США собираются открыть воздушное пространство над Венесуэлой, сообщил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

«Я только что разговаривал с президентом Венесуэлы (временная глава государства Делси Родригес. — Прим.) и сообщил ей, что мы собираемся открыть все коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой», — сказал он.

Глава государства заявил, что в скором времени американцы смогут посетить страну и чувствовать себя в безопасности.

Трамп закрыл воздушное пространство над страной в ноябре 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com