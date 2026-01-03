Названы три сценария для Венесуэлы после исчезновения Мадуро 5 3.01.2026, 17:10

10,776

От мирного транзита власти до военного переворота.

Что будет дальше в Венесуэле — далеко не ясно. Конституция страны предусматривает, что власть должна перейти к вице-президенту диктатора Николаса Мадуро — Дельси Родригес.

Родригес заявила, что правительство не знает, где находится президент, так же как и первая леди Силия Флорес.

Будущее режима находится под вопросом, и оппозиция — как внутри страны, так и за ее пределами — вероятно, воспримет этот момент как критическую возможность.

Венесуэльская оппозиция заявляет, что законным президентом является находящийся в изгнании политик Эдмундо Гонсалес.

CNN описывает три возможных сценария.

Конституционный путь — применение статьи 233. В случае так называемого «абсолютного отсутствия» президента исполнительный вице-президент — Дельси Родригес — берет на себя власть и объявляет выборы в течение 30 дней. Вновь избранный президент затем занимает пост на полный шестилетний срок.

Крах режима, при котором его высшие представители уходят в отставку или бегут из страны. Наиболее вероятным кандидатом от оппозиции является Эдмундо Гонсалес Уррутия, участвовавший в выборах 2024 года. Гонсалес — ученый и опытный дипломат — в настоящее время находится в изгнании в Испании. Его поддерживает недавняя лауреатка Нобелевской премии мира, демократическая активистка Мария Корина Мачадо. Выступая в Осло в прошлом месяце после получения премии, Мачадо заявила, что ее движение готовится к «упорядоченному и мирному переходу» власти после ухода Мадуро. В декабре она сказала, что Гонсалес предложил ей пост вице-президента и что «подавляющее большинство» полиции и вооруженных сил подчинится приказам новой администрации после начала политического перехода.

Военный переворот. Действующий министр обороны — Владимир Падрино Лопес — выступил после ударов США, нанесенных рано утром в субботу, заявив, что Венесуэла будет сопротивляться присутствию иностранных войск на своей территории. «Это вторжение представляет собой самое серьезное оскорбление, которое когда-либо испытывала страна», — добавил он.

