Украинские танкисты уничтожили укрытие оккупантов 3.01.2026, 17:20

Операция прошла на Покровском направлении.

На Покровском направлении экипаж танка Т-64БВ под командованием бойца с позывным Сынуля выполнил сложнейшую боевую задачу.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», танкисты бригады «Рубіж» Национальной гвардии Украины провели рейд по рашистам, прятавшимся в укрытии.

Чтобы полностью ликвидировать укрепления врага, украинские танкисты подошли вплотную и разобрали блиндаж оккупантов, игнорируя постоянную угрозу с неба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com