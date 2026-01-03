Украинские танкисты уничтожили укрытие оккупантов
- 3.01.2026, 17:20
Операция прошла на Покровском направлении.
На Покровском направлении экипаж танка Т-64БВ под командованием бойца с позывным Сынуля выполнил сложнейшую боевую задачу.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», танкисты бригады «Рубіж» Национальной гвардии Украины провели рейд по рашистам, прятавшимся в укрытии.
Чтобы полностью ликвидировать укрепления врага, украинские танкисты подошли вплотную и разобрали блиндаж оккупантов, игнорируя постоянную угрозу с неба.