3 января 2026, суббота, 18:16
Украинские танкисты уничтожили укрытие оккупантов

  • 3.01.2026, 17:20
Украинские танкисты уничтожили укрытие оккупантов

Операция прошла на Покровском направлении.

На Покровском направлении экипаж танка Т-64БВ под командованием бойца с позывным Сынуля выполнил сложнейшую боевую задачу.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», танкисты бригады «Рубіж» Национальной гвардии Украины провели рейд по рашистам, прятавшимся в укрытии.

Чтобы полностью ликвидировать укрепления врага, украинские танкисты подошли вплотную и разобрали блиндаж оккупантов, игнорируя постоянную угрозу с неба.

