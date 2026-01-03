В Кобрине утонуло два рыбака 9 3.01.2026, 17:29

2,598

Спасательные жилеты забыли на берегу.

Об утоплении в Кобрине (Брестская область) двух мужчин сообщает Министерство по чрезвычайных ситуациям.

«2 января в 16.38 спасателям поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Мухавец по улице Первомайской в городе Кобрине личных вещей граждан и рыболовных снастей», — отмечает ведомство.

После прибытия сотрудников МЧС к указанному месту «на расстоянии около 15 метров от берега в полынье» были также обнаружены «предметы одежды».

В ходе поисков, проведенных совместно с представителями Республиканского общества спасания на водах (ОСВОД), тела погибших были найдены «без спасательных жилетов», говорится в сообщении. «Неотъемлемый атрибут безопасности находился на берегу», — уточнили в МЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Согласно информации ОСВОД, погибшими являются мужчины 1994 и 2004 годов рождения.

По данным ОСВОД, за первое полугодие 2025 года в Беларуси утонуло 120 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.

