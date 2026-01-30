Белорусская армия открыла стрельбу возле Сувалкского коридора

Белорусская армия открыла стрельбу возле Сувалкского коридора20
- 30.01.2026, 9:50
Что происходит на границе с Литвой?
В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что на Гожском полигоне, который находится в Гродненской области в 6–10 километрах от границы с Литвой, начались полевые занятия, пишет «Телеграф».
В них принимают участие механизированные подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады армии Беларуси.
Согласно данным министерства, на полигоне в учениях участвуют БМП-2 и БТР-82А. Военные также проводят стрельбы из стрелкового оружия, отрабатывают оборонительные действия, штурм окопов и зданий, а также подавление беспилотников.
В Минобороны (Министерстве обороны) уточнили, что все учения проводятся «с учетом опыта современных военных конфликтов».
Напомним, что ранее Литва объявила о планах создать напротив Гожского полигона в Беларуси свой собственный — в районе города Капчяместис. Он будет расположен в 10 километрах от границы с Беларусью в так называемом Сувалкском коридоре. Вильнюс планирует потратить на его возведение около 100 млн евро.
Этот участок территории Литвы и Польши так назвали из-за его стратегического положения, так как по прямой от границы Беларуси до российского анклава в ЕС (Европейском союзе) — Калининградской области — примерно 100 км. В странах ЕС считают, что именно эта местность может стать эпицентром боестолкновения в случае нападения России на страны Балтии.