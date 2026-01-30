закрыть
7 мая 2026, четверг, 10:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская армия открыла стрельбу возле Сувалкского коридора

20
  • 30.01.2026, 9:50
  • 23,716
Белорусская армия открыла стрельбу возле Сувалкского коридора

Что происходит на границе с Литвой?

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что на Гожском полигоне, который находится в Гродненской области в 6–10 километрах от границы с Литвой, начались полевые занятия, пишет «Телеграф».

В них принимают участие механизированные подразделения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады армии Беларуси.

Согласно данным министерства, на полигоне в учениях участвуют БМП-2 и БТР-82А. Военные также проводят стрельбы из стрелкового оружия, отрабатывают оборонительные действия, штурм окопов и зданий, а также подавление беспилотников.

В Минобороны (Министерстве обороны) уточнили, что все учения проводятся «с учетом опыта современных военных конфликтов».

Напомним, что ранее Литва объявила о планах создать напротив Гожского полигона в Беларуси свой собственный — в районе города Капчяместис. Он будет расположен в 10 километрах от границы с Беларусью в так называемом Сувалкском коридоре. Вильнюс планирует потратить на его возведение около 100 млн евро.

Этот участок территории Литвы и Польши так назвали из-за его стратегического положения, так как по прямой от границы Беларуси до российского анклава в ЕС (Европейском союзе) — Калининградской области — примерно 100 км. В странах ЕС считают, что именно эта местность может стать эпицентром боестолкновения в случае нападения России на страны Балтии.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин