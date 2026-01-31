8 мая 2026, пятница, 10:45
Разведка США представила Конгрессу стратегический доклад о Беларуси

23
  • 31.01.2026, 22:15
  • 29,260
Режим Лукашенко мешает американским интересам в регионе.

В подготовленном для Конгресса США брифинге от 28 января 2026 года делается вывод о том, что Беларусь стала интегрированным военным пространством в рамках российской военной стратегии в Восточной Европе. Американских законодателей предупреждают, что этот сдвиг напрямую затрагивает восточный фланг НАТО и осложняет планирование обороны США, особенно после того, как Минск способствовал российским атакам на Украину, пишет Army Recognition.

Согласно докладу, Беларусь следует рассматривать как функциональное продолжение российской военной архитектуры, а не как слабо связанного с ней партнера.

В документе отмечается, что решение Минска разрешить российским войскам начинать операции с белорусской территории на начальном этапе вторжения в Украину в 2022 году стало поворотным моментом, за которым последовал постоянный доступ к белорусским базам, воздушному пространству и логистическим коридорам для российских ударов и развертыванию войск. По мнению американских аналитиков, такая позиция имеет долгосрочные последствия для планирования безопасности НАТО.

Так Беларусь превратилась в стратегический плацдарм России, где та может размещать войска, организовывать ротации, переформировывать подразделения и готовить развертывания под прикрытием учений. В условиях затяжной войны этот механизм оперативно полезен — например, сохраняется постоянное давление на северную Украину, а также остается постоянный фактор угрозы для Польши, Литвы и Латвии.

Еще в американских оценках отмечается расширение ядерного потенциала России, связанное с Беларусью, что дает Минску роль в рамках стратегии сдерживания. Даже если ядерные боеголовки для «Искандеров» остаются под контролем РФ, интеграция этой системы в белорусскую среду изменяет ситуацию в регионе.

Присутствие России не ограничивается политической координацией: оно отражает модель постоянного военного присутствия и инфраструктуры, которая поддерживает более широкую позицию Москвы. Такой подход позволяет России использовать географическое положение Беларуси в качестве милитаризированной буферной зоны, сокращая расстояния до стратегических целей и усиливая давление на пути снабжения НАТО.

Политическая составляющая

В обзоре для Конгресса США отмечается, что Александр Лукашенко правит Беларусью уже более 31 года и «установил авторитарную систему правления». Согласно документу, зависимость нашей страны от РФ усилилась после 2020 года, когда «правительственные репрессии против политической оппозиции и гражданского общества, которые наблюдатели ООН по правам человека назвали «беспрецедентными» и «катастрофическими», привели к санкциям США и Европы».

«С 2020 года белорусские власти еще больше ужесточили ограничения на осуществление прав человека и свобод. Продолжающиеся репрессии со стороны правительства привели к более чем 50 000 арестам или задержаниям; 8000 обвинительным приговорам; и появлению 4370 политических заключенных (включая более 1150, которые все еще находятся в тюрьме по состоянию на январь 2026 года), согласно данным правозащитного центра «Весна», — указано в докладе.

По оценкам экспертов ООН, с 2020 года из Беларуси бежали от 300 000 до 600 000 человек.

